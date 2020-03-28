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Сергей Гуренко: «Мы неправильно играли – академично, спиной к воротам. Поэтому первый тайм, считаю, безобразный в нашем исполнении»

28.03.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча с «Минском» (2:3) в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».

– Конечно, недоволен. Особенно тем, как играли первый тайм. Нельзя пропускать мяч на 1-й минуте. Понятно, что у нас была вынужденная замена. На разминке плохо почувствовал себя Динга. И мы думали, кого поставить – Чижа или Бручича. Решили дать Саше шанс. Но, конечно, неудачно он эту игру провел. Да и вообще, мы неправильно играли – академично, спиной к воротам. Поэтому первый тайм, считаю, безобразный в нашем исполнении. Пропустить три мяча... Нечасто я такое видел. Не было концентрации. А после удаления ребята собрались, разозлились и имели ряд моментов, чтобы сравнять счет и выровнять игру. Но не хватает сыгранности. Не хватает много чего.

Но то, что команда функционально готова и у нее есть большой потенциал, это я вижу. Понятно, что все с нами сейчас играют вторым номером. И нам надо научиться взламывать эшелонированную оборону. Ну и, конечно, нет агрессии в атаке. Нет агрессии при прострелах с фланга. А не так просто пройти по центру, когда команда обороняется пятью защитниками. Поэтому нужно вскрывать фланги и доставлять мяч в штрафную. А там уже агрессия важна. Но нам ее, повторюсь, не хватает.

– Что помогло отквитать два гола?

– Мы стали правильно играть — быстро двигать мяч, доставлять его на фланги. То есть стали играть быстрее, чем до этого. Ну и соперник, наверное, «подсел» и уверовал в победу. Это тоже, думаю, сказалось. Я опять-таки вижу, что наша команда готова. Мы не сбавляли скорость до конца игры. Это тоже надо признать.

– В перерыве вы перешли на схему в четыре защитника. Как планировали изменить игру команды?

– Мы выпустили Кима. А он тоже не совсем удачно вошел в игру. Но исходим из того, что имеем. Я от него требовал, чтобы он больше шел в обыгрыш, больше доставлял мяч в штрафную. А он часто лез в середину. А там большое скопление игроков, поэтому терял мяч. Считаю, неправильно играл. Мы поставили его правым нападающим. Добавили одного человека в атаку. Но это не сработало. От Кима мало было прострелов, обострений. Я хотел, чтобы он входил в штрафную. За счет дриблинга больше напрягал защитников. Но его потенциал выше, чем он показал сегодня.

– Планируете ли вы еще укреплять состав?

– Конечно, хотелось бы. Потому что у нас на атаку Ким. Ждем поправления Вергейчика. Потому что его умения играть головой, играть в штрафной нам тоже не хватает. Также у нас Ложкин — нападающий. Есть атакующий игрок Демченко 2002 года рождения. Но спешить не будем. Если усиливаться, то качественно, а не количественно, – сказал Гуренко.

Мир увидел, что такое минское дерби: «Динамо» почти отыгралось с 0:3 (в меньшинстве), фанаты оголились по торс

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча с «Минском» (2:3) в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
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