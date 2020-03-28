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Команда Президента вышла в финал хоккейного турнира среди любителей

28.03.2020 21:54 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Что может быть ярче и искренней эмоций спортивных болельщиков, горячо поддерживающих любимого спортсмена или команду. Хоккейная дружина Президента Беларуси вышла в финал 13-х республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. 

В матче 1/2 сегодня в Минске была повержена команда из Гродненской области. Хозяева льда с самого начала действовали с позиции лидера. Уже за 3 минуты от старта соперник трижды капитулировал. Причем первую и вторую шайбы разделили 29 секунд, а вторую и третью - всего 19. На первый перерыв хоккеисты ушли при счете на табло  4:0. Во второй 20-минутке действующие победители турнира продолжали владеть инициативой и отличились еще 5 раз. И, пожалуй, именно тогда интриги в матче практически не осталось. Вопрос о первом финалисте турнира был снят. Итоговые цифры на табло - 12:3. Хет-трик у Павла Волчека. Дубли у Ярослава Чуприса и Николая Лукашенко. У Александра Лукашенко голевая передача. 

Соперниками команды Президента по финалу станут хоккеисты из Минской области, которые сегодня в Барановичах во втором матче 1/2 переиграли дружину из Брестской области со счетом  4:2. По регламенту соревнований финальная серия будет длиться до двух побед. Первый поединок команды Президента Беларуси против дружины Минской области состоится через неделю, в субботу, 4 апреля в 13:00. Игра пройдет в "Олимпик-парке". Тогда же в Барановичах бронзу турнира разыграют хоккеисты Брестской и Гродненской областей. 10 раз команда Президента выигрывала соревнования среди любительских дружин, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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Что может быть ярче и искренней эмоций спортивных болельщиков, горячо поддерживающих любимого спортсмена или команду. Хоккейная дружина Президента Беларуси...
 
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