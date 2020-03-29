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Игорь Шлойдо: «Не скрою, игра против «Динамо» для меня была принципиальная. Мы очень хотим их потеснить»

29.03.2020 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Минска» Игорь Шлойдо признался, что матчи против минского «Динамо» был для него принципиальным.

– Не скрою, для меня игра была принципиальная. Помните, как много зимой ходило разговоров об объединении клубов, о том, чтобы нашу команду опустить в первую лигу. Я был против и всегда говорил, что это две самобытные команды с историей. У «Динамо» она более длинная и красивая. Но и у «Минска» своя. У нас много воспитанников. Вот и сегодня за «Динамо» наш Ваня Бахар забил. Вот и с этой точки зрения хотели доказать с ребятами, что не просто так занимаем место в высшей лиге.

– «Минск» теперь главная команда столицы?

– Мы очень хотим потеснить «Динамо». В турнирной таблице очень редко бывает, в конкретных матчах почаще. Ну и хотелось бы в таблице делать чаще. Хотя понимаем, что это очень-очень тяжело.

– Пока на первом месте.

– Вот с «Энергетиком-БГУ» будет игра за «золото» :), – сказал Шлойдо.

«Начало получаться, но тут мне дали красную». «Минск» прибил «Динамо» и вышел на первое место в таблице

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо признался, что матчи против минского «Динамо» был для него принципиальным.
 
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