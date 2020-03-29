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Суперкубок (жен). «Минск» одолел «Звезду-БГУ»
30.03.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Женская команда ФК «Минск» разгромила команду «Звезда»-БГУ в игре за «Париматч» Суперкубок Беларуси-2020.
Париматч-Суперкубок (жен)
Минск — Звезда-БГУ — 5:0 (3:0, 2:0)
Голы: 1:0 — Шматко (32). 2:0 — Дубень (38). 3:0 — Огбайагбевха (41). 4:0 — Кубичная (48). 5:0 — Щербо (с/в).
Минск: Нат.Воскобович — Харланова, Огбайагбевха, Козюпа, Дубень, Кубичная, Галай, Шматко (к), Ньолле, Сиссе (Белая, 46), Химич.
Звезда-БГУ: Герус — Богдан, Мирошниченко (к), Киянка, Уразаева, Бенкевич, Васильева, Щербо, Гирчиц, Тропникова, Бакум.
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Женская команда ФК «Минск» разгромила команду «Звезда»-БГУ в игре за «Париматч» Суперкубок Беларуси-2020.
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