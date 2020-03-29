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Спорткомплекс Раубичи приостановил свою работу до 6 апреля

29.03.2020 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спорткомплекс Раубичи в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире и в Беларуси приостанавливает свою работу с 23 марта до 6 апреля, сообщает сайт комплекса.

Исключение составляют спортивные и национальные команды Беларуси.

Спорткомплекс Раубичи приостановил свою работу до 6 апреля

 
 
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Спорткомплекс Раубичи в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире и в Беларуси приостанавливает свою работу с 23 марта до 6 апреля, сообщает сайт...
 
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