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БАТЭ проиграл второй матч подряд в чемпионате Беларуси

30.03.2020 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Напомним, в прошлом туре парни Кирилла Альшевского сенсационно проиграли минскому «Энергетику-БГУ», который сезоном ранее не без проблем сохранил место в высшей лиге. БАТЭ в Минске проиграл 1:3. Для реабилитации в глазах зрителей команде нужно было выигрывать. Тем более «Славия» была по силам 15-кратному чемпиону страны.

Начиналось все для борисовчан неплохо. На 10-й минуте один из лидеров команды Виллюм Виллюмсон красивым ударом открыл счет (1:0). Далее инициатива перешла к хозяевам, которые смело шли вперед и создавали опасные моменты. Например, Никита Мельников выходил один на один с Антоном Чичканом – удар получился неточным. Но вскоре нападающий исправился и сравнял счет, классно сыграв на добивании (1:1). А в начале второго тайма Мельников вывел свою команду вперед. На этот раз игрок замкнул прострел Андрея Чухлея. БАТЭ попытался изменить ход поединка – последовали замены. Тренерский штаб выпустил нападающих Максима Скавыша, Неманью Милича и полузащитника атакующего плана Дмитрия Бессмертного. Но и это не помогло. В нападении у БАТЭ не получалось ровным счетом ничего. «Славия» проводила острые контрвыпады и могла и в третий раз огорчить Чичкана. Но счет не изменился – 2:1 в пользу «Славии».

В пятницу состоялось 2 матча: «Энергетик-БГУ» добыл вторую победу, одолев брестский «Рух» (1:0), а жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграла у бобруйской «Белшины» (1:0). В субботу брестское «Динамо» праздновало успех в тяжелом матче против «Слуцка» (1:0). Кроме того, 28 марта прошло еще 2 встречи: «Минск» – «Динамо» (Минск), «Городея» – «Шахтер» (Солигорск).

Источник: https://minsknews.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Во 2-м туре чемпионата страны по футболу в высшей лиге борисовский БАТЭ на выезде оступился в поединке с мозырьской «Славией», уступив 1:2.
 
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