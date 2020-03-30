Чемпионат Беларуси. В сезоне-2020 играют 121 футболист из 32 зарубежных стран, 43.8% – россияне и украинцы

Источник материала: Tribuna.com

В сезоне-2020 чемпионата Беларуси в заявки шестнадцати команд попал 121 футболист из-за рубежа.

Отметим, что большинство игроков приехали из России (31) и Украины (22) – 25.6% и 18.2% соответственно.

12 футболистов (9.9%) имеют сербское гражданство, по шесть (5.0%) представителей Бразилии и Нигерии. Грузия, Буркина-Фасо, Хорватия, Казахстан, Черногория и Гана делегировали по три игрока (2.5%). По два футболиста (1.7%) из Камеруна, Франции, Молдовы, Узбекистана и Албании. По одному игроку (0.8%) из Словении, Киргизии, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины, Либерии, Таджикистана, Австрии, Исландии, Кот-д’Ивуара, Бельгии, Греции, Словакии, Гвинеи, Португалии, Армении и Сенегала.

Напомним, граждане России не считаются легионерами в Беларуси.

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