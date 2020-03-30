ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси. В сезоне-2020 играют 121 футболист из 32 зарубежных стран, 43.8% – россияне и украинцы

30.03.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В сезоне-2020 чемпионата Беларуси в заявки шестнадцати команд попал 121 футболист из-за рубежа.

Отметим, что большинство игроков приехали из России (31) и Украины (22) – 25.6% и 18.2% соответственно.

12 футболистов (9.9%) имеют сербское гражданство, по шесть (5.0%) представителей Бразилии и Нигерии. Грузия, Буркина-Фасо, Хорватия, Казахстан, Черногория и Гана делегировали по три игрока (2.5%). По два футболиста (1.7%) из Камеруна, Франции, Молдовы, Узбекистана и Албании. По одному игроку (0.8%) из Словении, Киргизии, Южной Кореи, Боснии и Герцеговины, Либерии, Таджикистана, Австрии, Исландии, Кот-д’Ивуара, Бельгии, Греции, Словакии, Гвинеи, Португалии, Армении и Сенегала.

Напомним, граждане России не считаются легионерами в Беларуси. 

Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сезоне-2020 чемпионата Беларуси в заявки шестнадцати команд попал 121 футболист из-за рубежа.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Вайлупов: «У нас рабочий язык в команде и вне ее – английский. Многие игроки разговаривают на нем и понимают на 98,5 %»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика