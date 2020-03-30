Валерий Исаев: «Манера игры БАТЭ не меняется. Анатолий Капский очень хотел ее изменить, знаю это из личных бесед»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев порассуждал о старте сезона-2020 в исполнении .

– Манера игры команды не меняется. Мы видели, что в последние годы очень хотел ее изменить. Все-таки мировой футбол не стоит на месте, в нем многое меняется. Сейчас доминируют команды, которые делают ставку на быстрых и техничных футболистов. В последнее время игра БАТЭ, особенно в международных турнирах, строилась по другим принципам. Для таких перемен в свое время в клуб приходил тренер не из структуры борисовчан.

Знаю это из личных бесед с Анатолием Анатольевичем. Ему очень хотелось изменить манеру игры БАТЭ. В тот момент сделать это не получилось. Андрей Капский тоже пытается что-то изменить, но пока…

– У вас успело сложиться мнение о тренере ?

– Никто никого не обещал кормить в дороге. Мы видим, как играют все клубы-фавориты нашего чемпионата. Знаете, старт нынешнего первенства больше запомнился мне не игрой лидеров нашего футбола, а командами, имеющими более слабое финансирование. Мы видим, что игроки команд-лидеров решили начать чемпионат за счет своего мастерства, но это не прокатило. Это касается не только БАТЭ. Извините, ребята, но почему вы вдруг потеряли мотивацию на игры чемпионата нашей страны? – заявил Исаев.

«Если Борисов сыграет еще несколько матчей в подобном ключе, то под Альшевским зашатается кресло». Что творится с БАТЭ?

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