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Валерий Исаев: «Манера игры БАТЭ не меняется. Анатолий Капский очень хотел ее изменить, знаю это из личных бесед»
30.03.2020 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев порассуждал о старте сезона-2020 в исполнении
– Манера игры команды не меняется. Мы видели, что в последние годы
Знаю это из личных бесед с Анатолием Анатольевичем. Ему очень хотелось изменить манеру игры БАТЭ. В тот момент сделать это не получилось. Андрей Капский тоже пытается что-то изменить, но пока…
– У вас успело сложиться мнение о тренере
– Никто никого не обещал кормить в дороге. Мы видим, как играют все клубы-фавориты нашего чемпионата. Знаете, старт нынешнего первенства больше запомнился мне не игрой лидеров нашего футбола, а командами, имеющими более слабое финансирование. Мы видим, что игроки команд-лидеров решили начать чемпионат за счет своего мастерства, но это не прокатило. Это касается не только БАТЭ. Извините, ребята, но почему вы вдруг потеряли мотивацию на игры чемпионата нашей страны? – заявил Исаев.
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Валерий Исаев: «Манера игры БАТЭ не меняется. Анатолий Капский очень хотел ее изменить, знаю это из личных бесед»
Футбольный агент Валерий Исаев порассуждал о старте сезона-2020 в исполнении БАТЭ.
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