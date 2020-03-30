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Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% зарплаты
30.03.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Барселоны»
Месси объявил, что зарплаты футболистов снижены на 70%. При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.
«Многое было написано и сказано о «
Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным.
По этой причине нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался поставить нас под увеличительное стекло и пытался усилить давление, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы всегда знали, что сделаем. На самом деле, соглашение было отложено на несколько дней, только потому, что мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его работникам в эти трудные времена.
Со нашей стороны пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.
Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас было найти реальные решения, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации», – сказано в заявлении.
Заявление Месси было опубликовано на страницах нескольких игроков «
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Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% зарплаты
Капитан «Барселоны» Лионель Месси выпустил заявление, в котором объявил о снижении зарплат игроков команды.
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