«Шахтер» – «Юность». Вход на матчи будет разрешен только лицам, достигшим 18 лет

Источник материала: Tribuna.com

Солигорский спортивно-зрелищный комплекс, где во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля, пройдут игры финальной серии Кубка президента между «Шахтером» и «Юностью», ограничил доступ на матчи лицам, не достигшим 18 лет, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Беларуси.

Эту информацию подтвердил директор комплекса Игорь Выскварко. По словам функционера, билеты на матчи реализуются только в кассах дворца и лицам старше 18 лет.

Директор «Шахтера» Юрий Будько прокомментировал эту информацию.

– Да, нам уже поступило много вопросов по этому поводу, но такое решение принимает не клуб, а администрация спортивно-зрелищного комплекса. Как будет проходить пропуск? В штатном режиме, но на входе также будут медики, которые измерят температуру и продезинфицируют руки – подобные меры принимаются сейчас на всех хоккейных матчах, – сказал Будько.

Напомним, третья игра финальной серии Кубка президента между «Шахтером» и «Юностью» пройдет 31 марта и начнется в 19:30. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на нашем сайте, а также телеканалах «ЯСНАе TV» и «Беларусь 5».