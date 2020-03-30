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Михаил Захаров: «Будем тренироваться. Ну а что делать? Все тренируются. Рамос, Роналду показывают, что они тренируются, правда, дома»

30.03.2020 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, почему команда продолжает тренировки.

«Будем тренироваться. Ну а что делать? Все тренируются. Где-то кто-то дома тренируется, если возможности есть. Рамос, Роналду показывают, что они тренируются, правда, дома. У нас возможностей таких нет, мы тренируемся вместе. Думаю, у нас более-менее спокойная остановка в стране», – сказал Захаров в эфире канала ОНТ.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, почему команда продолжает тренировки.
 
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