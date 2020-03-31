Заместитель начальника ГУБОПиК: «Установлено не менее пяти матчей, которые носили договорной характер. В частности, подозреваются несколько игроков «Витебска»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Михаил Бедункевич рассказал о договорных матчах в хоккее.

«В хоккее обратили внимание в начале сезона на некоторые подозрительные исходы матчей, начиная с Кубка Салея. Вместе с провели определенные мероприятия, в ходе которых нами установлено не менее пяти матчей, которые носили договорной характер. В частности, подозреваются несколько игроков «Витебска», что они сдавали матчи за вознаграждение», – сказал Бедункевич.

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