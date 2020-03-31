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Заместитель начальника ГУБОПиК: «Установлено не менее пяти матчей, которые носили договорной характер. В частности, подозреваются несколько игроков «Витебска»
31.03.2020 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Михаил Бедункевич рассказал о договорных матчах в хоккее.
«В хоккее обратили внимание в начале сезона на некоторые подозрительные исходы матчей, начиная с Кубка Салея. Вместе с
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Заместитель начальника ГУБОПиК: «Установлено не менее пяти матчей, которые носили договорной характер. В частности, подозреваются несколько игроков «Витебска»
Заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Михаил Бедункевич рассказал о договорных матчах в хоккее.
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