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Александр Макрицкий: «Хорошая, командная, характерная и заслуженная победа»
31.03.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подвел итоги матча с
– Непростой матч, складывался нелегко для одной и другой команды. Мы постарались сыграть активно, и своей активностью заработали преимущество в виде удалений соперника. Старались так действовать весь матч, но не всегда это получалось.
Создали достаточное количество моментов, действовали хорошо, в первую очередь в атаке, старались «напрягать» соперника, что получалось, но реализация могла бы быть лучше. Тем не менее, хорошая, командная, характерная и заслуженная победа.
- Вы заменили Черникова на Гайнетдинова. Насколько довольны Егором?
– Доволен игрой команды в первую очередь. Это самое главное.
- Переживали ли после прошлой игры из-за возможной дисквалификации
– Нет, мы сразу посмотрели этот момент в регламенте.
- Как удается достичь такой корректной игры от своих подопечных? Всего два удаления, одно из них в овертайме.
– Вот именно, в овертайме. Это было тяжело, здорово наш вратарь сыграл. В целом, мы на этом акцентируем внимание. За счет большинства-меньшинства выигрываются матчи, – сказал Макрицкий.
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Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подвел итоги матча с «Шахтером» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).
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