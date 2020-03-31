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Александр Макрицкий: «Хорошая, командная, характерная и заслуженная победа»

31.03.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подвел итоги матча с «Шахтером» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).

– Непростой матч, складывался нелегко для одной и другой команды. Мы постарались сыграть активно, и своей активностью заработали преимущество в виде удалений соперника. Старались так действовать весь матч, но не всегда это получалось.

Создали достаточное количество моментов, действовали хорошо, в первую очередь в атаке, старались «напрягать» соперника, что получалось, но реализация могла бы быть лучше. Тем не менее, хорошая, командная, характерная и заслуженная победа.

- Вы заменили Черникова на Гайнетдинова. Насколько довольны Егором?

– Доволен игрой команды в первую очередь. Это самое главное.

- Переживали ли после прошлой игры из-за возможной дисквалификации Игоря Брикуна?

– Нет, мы сразу посмотрели этот момент в регламенте.

- Как удается достичь такой корректной игры от своих подопечных? Всего два удаления, одно из них в овертайме.

– Вот именно, в овертайме. Это было тяжело, здорово наш вратарь сыграл. В целом, мы на этом акцентируем внимание. За счет большинства-меньшинства выигрываются матчи, – сказал Макрицкий.

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Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подвел итоги матча с «Шахтером» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).
 
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