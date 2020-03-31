Егор Шарангович: «В этом сезоне надеялся на вызов в НХЛ. Остался последний год по контракту»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский хоккеист рассказал об американских девушках.

– Девушки в США не нравятся. Не тянет к американским девушкам.

– Вернуться в Беларусь или остаться в США жить?

– В Америке нравится, но менталитет и праздники разные. В Беларуси больше нравится.

– Рад, что не вернулся в минское ?

– У меня не было в контракте прописано, что могу вернуться в Европу. Вдруг, если бы расторг контракт, больше бы шансов поиграть за океаном не было. Хочу заиграть в , это мечта детства.

– В следующем году нужно будет бороться за НХЛ.

– Я и в этом году очень старался. Надеялся на вызов в НХЛ. Остался последний год по контракту, нужно показать хороший хоккей, – сказал Шарангович.

В 57 матчах сезона за «Бинхэмтон» в АХЛ Шарангович набрал 25 (10+15) очков.