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Егор Шарангович: «В этом сезоне надеялся на вызов в НХЛ. Остался последний год по контракту»
01.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский хоккеист
– Девушки в США не нравятся. Не тянет к американским девушкам.
– Вернуться в Беларусь или остаться в США жить?
– В Америке нравится, но менталитет и праздники разные. В Беларуси больше нравится.
– Рад, что не вернулся в минское
– У меня не было в контракте прописано, что могу вернуться в Европу. Вдруг, если бы расторг контракт, больше бы шансов поиграть за океаном не было. Хочу заиграть в
– В следующем году нужно будет бороться за НХЛ.
– Я и в этом году очень старался. Надеялся на вызов в НХЛ. Остался последний год по контракту, нужно показать хороший хоккей, – сказал Шарангович.
В 57 матчах сезона за «Бинхэмтон» в АХЛ Шарангович набрал 25 (10+15) очков.
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Белорусский хоккеист Егор Шарангович рассказал об американских девушках.
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