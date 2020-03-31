Юрий Файков: «В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Файков оценил игру команды в матче с «Юностью» (1:2 ОТ, 1-2 в серии).

– Не то, что у нас сегодня не получилось. Все получалось, просто остался такой осадок от игры наших нападающих. Ноль голов забивать за игру при таком количестве возможностей. В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим? У меня все.

- С чем связано такое количество удалений?

– Вопрос не ко мне.

- Вопрос по пропущенной шайбе. Казалось, что игра была за вами, эта шайба как-то надломила. Что случилось?

– Где-то с вами не соглашусь, но повторюсь: беззубая игра наших нападающих сегодня не позволила выиграть. Такая игра в нападении в финале меня как главного тренера просто категорически не устраивает.

- Что случилось в моменте, когда выходил Дроздов? Ошибка защитника на пересменке?

– Да. Всех, – заявил Файков .

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