|
Юрий Файков: «В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?»
01.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Не то, что у нас сегодня не получилось. Все получалось, просто остался такой осадок от игры наших нападающих. Ноль голов забивать за игру при таком количестве возможностей. В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим? У меня все.
- С чем связано такое количество удалений?
– Вопрос не ко мне.
- Вопрос по пропущенной шайбе. Казалось, что игра была за вами, эта шайба как-то надломила. Что случилось?
– Где-то с вами не соглашусь, но повторюсь: беззубая игра наших нападающих сегодня не позволила выиграть. Такая игра в нападении в финале меня как главного тренера просто категорически не устраивает.
- Что случилось в моменте, когда выходил Дроздов? Ошибка защитника на пересменке?
– Да. Всех, – заявил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Файков: «В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков оценил игру команды в матче с «Юностью» (1:2 ОТ, 1-2 в серии).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)