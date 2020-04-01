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Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»

01.04.2020 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Захар Волков дал показания в суде по делу о договорных матчах. Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Защитник принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана».

– На базе «Нафтана» подошел Горбачев и предложил поучаствовать в договорном матче. Когда подошел? Конкретный день не помню. Может, за день матча или в день игры. Горбачев предложил сделать результат матча «Нафтан» – «Крумкачы».

Я замялся, не знал, что ответить. Но сказал:  «Хорошо». Для меня это было впервые. Не знал, что ответить.

– Почему не отказались?

– Не знаю.

– Как проходил матч?

– Не помню.

– Почему?

– Давно было.

– Какие меры предпринимали, чтобы оказать влияние на результат?

– Играл, как обычно.

– Какие меры?

– Просто играл.

– Ну вы же договорились с Горбачевым.

– Играл, как обычно.

– Сколько получили?

– 1450 долларов.

– За что деньги?

– За результат.

– За то, что оказали влияние на результат матча?

– За участие.

– За участие вам зарплату платят. Понимали, что это незаконное вознаграждение?

– Да, – сказал Волков, передает из зала суда корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.

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