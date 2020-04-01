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Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»
01.04.2020 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Захар Волков дал показания в суде по делу о договорных матчах. Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков
Защитник принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана».
– На базе «Нафтана» подошел Горбачев и предложил поучаствовать в договорном матче. Когда подошел? Конкретный день не помню. Может, за день матча или в день игры. Горбачев предложил сделать результат матча «Нафтан» – «Крумкачы».
Я замялся, не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо». Для меня это было впервые. Не знал, что ответить.
– Почему не отказались?
– Не знаю.
– Как проходил матч?
– Не помню.
– Почему?
– Давно было.
– Какие меры предпринимали, чтобы оказать влияние на результат?
– Играл, как обычно.
– Какие меры?
– Просто играл.
– Ну вы же договорились с Горбачевым.
– Играл, как обычно.
– Сколько получили?
– 1450 долларов.
– За что деньги?
– За результат.
– За то, что оказали влияние на результат матча?
– За участие.
– За участие вам зарплату платят. Понимали, что это незаконное вознаграждение?
– Да, – сказал Волков, передает из зала суда корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.
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Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»
Защитник БАТЭ Захар Волков дал показания в суде по делу о договорных матча.
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