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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккей. Кубок Президента. "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" Столичная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой....

Столичная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой. Достанко счет открыл, паритет восстановил Стефанович, он же на четвертой минуте овертайма поставил точку в игре - 2:1. Отметим, Дроздов не реализовал буллит.Счет в серии стал 2:1 в пользу "Юности". Следующая игра уже сегодня