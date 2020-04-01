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Хоккей. Кубок Президента. "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера"
01.04.2020 12:51 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСтоличная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой. Достанко счет открыл, паритет восстановил Стефанович, он же на четвертой минуте овертайма поставил точку в игре - 2:1. Отметим, Дроздов не реализовал буллит.
Счет в серии стал 2:1 в пользу "Юности". Следующая игра уже сегодня в 19:30.
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Столичная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой....
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