ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккей. Кубок Президента. "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера"

01.04.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Столичная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой. Достанко счет открыл, паритет восстановил Стефанович, он же на четвертой минуте овертайма поставил точку в игре -  2:1. Отметим, Дроздов не реализовал буллит.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Юности". Следующая игра уже сегодня в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная "Юность" в овертайме вырывает победу у "Шахтера" в Солигорске в третьей игре финальной серии Кубка Президента. Виктория для минчан получилась волевой....
 
Новости дня
Новости спорта
 
Захар Волков об участии в «договорняке»: «Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика