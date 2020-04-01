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Олимпийский огонь пробудет в префектуре Фукусима месяц

01.04.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Огонь Олимпийских игр в Токио, которые перенесены на июль 2021 года, передан правительству префектуры Фукусима во время небольшой церемонии. Пламя будет выставлено здесь в течение одного месяца, а затем, скорее всего, будет перенесено в Токио, где останется до возобновления старта эстафеты факела. Фукусима была выбрана в качестве отправной точки эстафеты  как символ восстановления после землетрясения 2011 года и цунами, которые разрушили регион. Напомним, открытие Олимпиады в 2021 году назначено на 23  июля. Закрытие - на 8 августа.

 
 
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Огонь Олимпийских игр в Токио, которые перенесены на июль 2021 года, передан правительству префектуры Фукусима во время небольшой церемонии. Пламя будет выставлено...
 
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