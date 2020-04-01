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Беларусь U-17 в седьмом матче серии обыграла «Минских зубров» и выиграла Высшую лигу

01.04.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси U17 в решающем матче одолела «Минских зубров». Отметим, что «зубры» проигрывали серию со счетом 0-3, однако сумели сравнять счет.

Беларусь U17 – Минские зубры – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 27:59 Польшаков (Асташевич)

2:0 – 41:12 Шило (Кузьмин)

3:0 – 49:52 Яваш

3:1 – 55:38 Сурков (Волчек)

Штраф: 2-2

Лучшие игроки:

Беларусь U17: Чайка (Шостак); Сазанович – Гарапучик, Морозов – Игнатенко – Михалев; Кузьмин – Мягкий, Сотишвили – Шило – Николаеня; Сущинский – Морозов, Климович – Польшаков – Асташевич; Ильинчик – Мишук – Лошко; Рогач, Яваш.

Минские зубры: Капский (Масальский); Сурков – Клещик, Борозна – Кузьмич – Поцелуйко; Ковгореня – Бислюк, Аношко – Пышкайло – Крылович; Козорез – Севастенкевич, Черников – Апанасюк – Дробыш; Куприянчик – Жулего; Волчек.

Счет в серии: 4:3

 
 
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Сегодня сборная Беларуси U17 в решающем матче одолела «Минских зубров».
 
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