Беларусь U-17 в седьмом матче серии обыграла «Минских зубров» и выиграла Высшую лигу

Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси U17 в решающем матче одолела «Минских зубров». Отметим, что «зубры» проигрывали серию со счетом 0-3, однако сумели сравнять счет.
Беларусь U17 – Минские зубры – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 27:59 Польшаков (Асташевич)
2:0 – 41:12 Шило (Кузьмин)
3:0 – 49:52 Яваш
3:1 – 55:38 Сурков (Волчек)
Штраф: 2-2
Лучшие игроки:
Беларусь U17: Чайка (Шостак); Сазанович – Гарапучик, Морозов – Игнатенко – Михалев; Кузьмин – Мягкий, Сотишвили – Шило – Николаеня; Сущинский – Морозов, Климович – Польшаков – Асташевич; Ильинчик – Мишук – Лошко; Рогач, Яваш.
Минские зубры: Капский (Масальский); Сурков – Клещик, Борозна – Кузьмич – Поцелуйко; Ковгореня – Бислюк, Аношко – Пышкайло – Крылович; Козорез – Севастенкевич, Черников – Апанасюк – Дробыш; Куприянчик – Жулего; Волчек.
Счет в серии: 4:3
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Беларуси U17 в решающем матче одолела «Минских зубров».