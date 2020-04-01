Батищев о договорняке с Брестом: «Айдов находился на травме, даже не тренировался, но за два дня до матча приступил к занятиям и в итоге оказался в старте. Меня это сразу возмутило»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Гомеля» Александр Батищев рассказал о договорном матче против брестского 29 июня 2018 года.

– А вот тут отдельная история. Айдов тогда находился на травме, даже не тренировался. Его вообще не наигрывали в состав. Но за два дня до матча он приступил к занятиям и в итоге оказался в старте. Меня это сразу возмутило. Начался матч, Айдов на первой же минуте на ровном месте поскользнулся – нам забили. Якобы бутсы неправильно подобрал. Но я в это, конечно, уже не верю. Человек дал сопернику забить, сделал свое дело. Как мы ни настраивались перед поединком, хотели дать бой, но в итоге получили шесть мячей. Было очень стыдно и обидно, сколько грязи вылилось на всех. А все из-за человека, который занимался нечестными делами.

– Спустя время выглядит немного странным, что Меркулов выпустил Айдова, хотя тот приступил к тренировкам за два дня до матча.

– Странно, но давай лучше не будем развивать эту тему.

– Думаешь, Адова найдут?

– Не знаю даже. Он сам понимает, что если приедет в Беларусь, сладко ему не будет. Поэтому пока в розыске, – сказал Батищев.