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Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года

03.04.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Действие четырех программ олимпийской солидарности, которые поддерживают более 1,6 тыс. спортсменов во всем мире, продлено до старта летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Данное решение принято по итогам видеоконференции с комиссией атлетов МОК. Такая информация размещена на сайте НОК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года

Программы включают олимпийские стипендии для атлетов, гранты на поддержку национальных команд, поддержку спортсменов-беженцев и субсидии на подготовку к Олимпийским играм. Как отметила председатель комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, решение продлить действие программ обеспечит соблюдение принципов солидарности и универсальности и не повлияет на подготовку атлетов в связи с переносом Олимпийских игр в Токио. Все программы олимпийской солидарности, связанные с Играми-2020, будут продлены до 2021 года. Всего в них вовлечены более 1,6 тыс. спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов.

МОК официально подтвердил комиссии условия квалификации на Игры. Все спортсмены, получившие право на выступление в Токио, сохранят свои лицензии после переноса соревнований. Эти квоты не будут пересмотрены.

От МОК в конференции приняли участие президент организации Томас Бах, заместитель генерального директора, глава комиссии олимпийской солидарности Джеймс Маклеод, исполнительный директор Кристоф Дуби, спортивный директор Кит Макконнелл, директор медицинской комиссии Ричард Баджетт.

Источник: БелТА

 
 
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Действие четырех программ олимпийской солидарности, которые поддерживают более 1,6 тыс. спортсменов во всем мире, продлено до старта летних Олимпийских игр
 
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