Сутормин о чемпионате Беларуси: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Алексей Сутормин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.

– Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Беларуси. Вы его смотрите?

– Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

– Нашли себе любимую команду, фаворитов?

– Да нет, прямо так откровенно ни за кого не болею, просто есть знакомые, за которыми следишь.

– Кто?

– Даниил Чалов из «Витебска». Андрей Васильев в , он из Питера. Футбольный мир тесен, со многими российскими игроками я пересекался в первой лиге в том числе. Просто кого-то лично знаешь, чьи-то фамилии просто знакомы.

– Как раз немного обиделся, когда комментатор Константин Генич сравнил чемпионат Белоруссии с деревенской свадьбой…

– Мы играли на сборах и с «Ислочью», и с минским . Это хорошие боевые команды. Пытаются достичь результата с помощью разных качеств, в том числе играя от обороны.

Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у , ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт… – сказал Сутормин.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!