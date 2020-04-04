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Сутормин о чемпионате Беларуси: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»
04.04.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
– Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Беларуси. Вы его смотрите?
– Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.
– Нашли себе любимую команду, фаворитов?
– Да нет, прямо так откровенно ни за кого не болею, просто есть знакомые, за которыми следишь.
– Кто?
– Даниил Чалов из «Витебска». Андрей Васильев в
– Как раз
– Мы играли на сборах и с «Ислочью», и с минским
Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.
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