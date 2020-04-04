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Генич о Захаре Волкове: «Сдавал матч – получи вызов в сборную. Красота»

04.04.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о защитнике БАТЭ Захаре Волкове.

«В полном восторге от чемпионата Беларуси! О сколько нам открытий чудных. Думал, что отставка тренера с через сообщение диктора-информатора на стадионе – последнее, что меня может удивить, но…

Готовлюсь к матчу БАТЭ – «Рух» и выясняется: игрок БАТЭ Захар Волков признался, что участвовал в договорном матче играя за клуб «Нафтан». Согласился на помощь в следствии, с него сняли все обвинения по уголовной ответственности. И он получил вызов в сборную на тренировочный сбор, который должен был быть в феврале! Сдавал матч – получи вызов в сборную. Красота», – сказал Генич.

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Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о защитнике БАТЭ Захаре Волкове.
 
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