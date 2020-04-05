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Козеко сегодня исполняется 70 лет
05.04.2020 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня известный белорусский тренер по фристайлу
С 1993 года специалист возглавляет национальную команду. Ученики Козеко завоевали на зимних Олимпийских играх семь медалей, в том числе четыре золотые (Алексей Гришин (2010), Алла Цупер (2014) , Антон Кушнир (2014), Анна Гуськова (2018).
Редакция Tribuna.com поздравляет Николая Ивановича с днем рождения и желает спортивных побед.
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Сегодня известный белорусский тренер по фристайлу Николай Козеко празднует 70-летний юбилей.
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