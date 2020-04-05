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Коби Брайант войдет в Зал славы НБА

05.04.2020 14:00 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Коби Брайант официально номинирован на введение в Зал славы НБА, сообщает пресс-служба лиги. Церемония запланирована на 29 августа и пройдет на родине баскетбола - в городе Спрингфилд. Кроме легенды «Лейкерс» в Зал славы НБА в 2020 году войдут Кевин Гарнетт, Тим Данкан, баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

Брайант завершил карьеру в 2016 году, он пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате крушения вертолета.

 
 
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Коби Брайант официально номинирован на введение в Зал славы НБА, сообщает пресс-служба лиги. Церемония запланирована на 29 августа и пройдет на родине баскетбола - в...
 
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