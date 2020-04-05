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Яхшибоев с тремя голами возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Беларуси

05.04.2020 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» (2:0).

Второй мяч в ворота «Минска» забил полузащитник Жасур Яхшибоев. На счету футболиста из Узбекистана 3 мяча в трех матча. Он единолично возглавил таблицу бомбардиров чемпионата.

«Энергетик-БГУ» в одно лицо возглавил таблицу. У детища Юревича победы во всех 3 матчах

Статистика чемпионата Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» (2:0).
 
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