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Яхшибоев с тремя голами возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Беларуси
05.04.2020 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» (2:0).
Второй мяч в ворота «Минска» забил полузащитник Жасур Яхшибоев. На счету футболиста из Узбекистана 3 мяча в трех матча. Он единолично возглавил таблицу бомбардиров чемпионата.
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В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» (2:0).
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