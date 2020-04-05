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Мозолевский о Хачериди: «На данный момент мы считаем, что пара Кики – Павловец выглядит сильнее»
05.04.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский рассказал, почему не играет Евгений Хачериди.
- Когда мы увидим
– Пока играют Кики и Павловец, больше сказать нечего. Главный тренер определяет стартовый состав, советуется с тренерским штабом. На данный момент мы считаем, что эта пара выглядит сильнее. Что будет через три дня, время покажет, – сказал Мозолевский в эфире канала «Беларусь 5».
Хачериди до сих пор не дебютировал за Брест в официальном матче. Говорят, в «Динамо» не очень довольны украинцем
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Тренер брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский рассказал, почему не играет Евгений Хачериди.
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