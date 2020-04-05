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Мозолевский о Хачериди: «На данный момент мы считаем, что пара Кики – Павловец выглядит сильнее»

05.04.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский рассказал, почему не играет Евгений Хачериди.

- Когда мы увидим самого дорогого футболиста «Динамо» (Хачериди – Tribuna.com)?

– Пока играют Кики и Павловец, больше сказать нечего. Главный тренер определяет стартовый состав, советуется с тренерским штабом. На данный момент мы считаем, что эта пара выглядит сильнее. Что будет через три дня, время покажет, – сказал Мозолевский в эфире канала «Беларусь 5».

Хачериди до сих пор не дебютировал за Брест в официальном матче. Говорят, в «Динамо» не очень довольны украинцем

 
Теги: Брест
 
 
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Тренер брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский рассказал, почему не играет Евгений Хачериди.
 
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