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Исаев ответил Колоскову: «Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение»
05.04.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который
«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение», – написал Исаев.
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Исаев ответил Колоскову: «Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение»
Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.
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