Исаев ответил Колоскову: «Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.

«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение», – написал Исаев.

Глеб о словах Колоскова про ЧБ: «Порнография – это все-таки перебор. Да, мы не сильнейшие в Европе. Но тоже на что-то способны»

Румбутис ответил Колоскову: «Сколько раз российская молодежка выступала в финале чемпионата Европы? Посчитайте и не распускайте пальцы веером»