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Исаев ответил Колоскову: «Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение»

05.04.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.

«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ извращение», – написал Исаев.

Глеб о словах Колоскова про ЧБ: «Порнография – это все-таки перебор. Да, мы не сильнейшие в Европе. Но тоже на что-то способны»

Румбутис ответил Колоскову: «Сколько раз российская молодежка выступала в финале чемпионата Европы? Посчитайте и не распускайте пальцы веером»

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который назвал белорусский футбол порнографией.
 
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