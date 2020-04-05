Владимир Бережков: «С некоторых арен картинка плохая. Давайте лоббировать строительство новых хороших дворцов для зрителей»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков призывает строить новые хоккейные арены.

«Средства, которые мы получаем от украинских и российских бродкастеров, позволили нам производить трансляции.

То, что в этом году мы имеем качественную картинку, показали около 200 матчей на телевидении, такого никогда не было. Я уверен, что это отметят рекламодатели. Они уже это отмечают. Уже есть спрос на подледную рекламу, рекламу на бортах, на свитерах. Клубы и зрители это ощутят.

В этом году постарались переместить камеры напротив трибун. Сделали подмостки, но к сожалению, этого недостаточно. С некоторых арена картинка плохая, камеры расположены низко, позиции неудобные. В таких дворцах ничего уже не сделаешь. Давайте будем лоббировать строительство новых хороших арен для зрителей. В Минске они есть, есть в Орше, в Гродно. Почему бы в Солигорске не построить такой дворец?» – сказал Бережков в программе «Итоги недели» на «Беларусь 5».