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Владимир Бережков: «С некоторых арен картинка плохая. Давайте лоббировать строительство новых хороших дворцов для зрителей»

05.04.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков призывает строить новые хоккейные арены.

«Средства, которые мы получаем от украинских и российских бродкастеров, позволили нам производить трансляции.

То, что в этом году мы имеем качественную картинку, показали около 200 матчей на телевидении, такого никогда не было. Я уверен, что это отметят рекламодатели. Они уже это отмечают. Уже есть спрос на подледную рекламу, рекламу на бортах, на свитерах. Клубы и зрители это ощутят.

В этом году постарались переместить камеры напротив трибун. Сделали подмостки, но к сожалению, этого недостаточно. С некоторых арена картинка плохая, камеры расположены низко, позиции неудобные. В таких дворцах ничего уже не сделаешь. Давайте будем лоббировать строительство новых хороших арен для зрителей. В Минске они есть, есть в Орше, в Гродно. Почему бы в Солигорске не построить такой дворец?» – сказал Бережков в программе «Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков призывает строить новые хоккейные арены.
 
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