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Юрий Пудышев: «Лукашенко врывается в штрафную, и, видимо, охранник его не узнал. Шлеп по ногам с такой жестокостью – Лукашенко упал и лежит»
06.04.2020 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный в прошлом игрок минского «Динамо» Юрий Пудышев рассказал, как играл в футбол с Александром Лукашенко.
– В те далекие времена, когда он нас собирал, когда он только первый раз стал президентом, то он футболом увлекался. И он все время собирал чемпионов – и играл с нами. Один раз играли в Веснянке. Играли против группы Альфа. А Александр Григорьевич за нас играл. Я его дядей Сашкой зову. И он врывается в штрафную, и, видимо, охранник его не узнал или что. И охранник шлеп его по ногам ##### [блин] и с такой жестокостью – и тот падает и лежит. А у него докторша была – и Александра Григорьевича понесли на руках к скамейке. А ему кто-то сказал: «Александр Григорьевич, у нас во дворе, кто сделал пенальти, тот и бьет». Александр Григорьевич, не доходя до скамейки, возвращается, бьет, забивает – и вторая нога полетела. С тех пор он начал строить ледовые дворцы.
- А так он талантливым футболистом был?
– Да, он хорошо играл, – сказал Пудышев.
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Юрий Пудышев: «Лукашенко врывается в штрафную, и, видимо, охранник его не узнал. Шлеп по ногам с такой жестокостью – Лукашенко упал и лежит»
Известный в прошлом игрок минского «Динамо» Юрий Пудышев рассказал, как играл в футбол с Александром Лукашенко.
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