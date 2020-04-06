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Дмитрий Кравченко: «У меня контракт до 30 апреля, с руководством разговора пока не было»
06.04.2020 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко рассказал, что разговора с руководством клуба пока не было.
- Дмитрий Александрович, остаетесь ли вы в «Динамо-Молодечно» на следующий год?
– У меня контракт до 30 апреля, как я могу сказать? С руководством не было разговора.
- Зарплаты вам и хоккеистам выплатили? С этим нет проблем?
– Руководители стараются выплачивать.
- Интересная формулировка. То есть еще не выплачено?
– Почему не выплачено? Обещали, что погасят все долги. Я думаю, что в ближайшее время.
- Что сейчас с командой?
– У команды тренировки в восстановительном режиме.
- В вашу работу никак не вмешалась эпидемия. Тренируетесь в обычном режиме?
– Да. Ничего не поменялось, – сказал Кравченко.
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко рассказал, что разговора с руководством клуба пока не было.
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