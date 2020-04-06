Дмитрий Кравченко: «У меня контракт до 30 апреля, с руководством разговора пока не было»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко рассказал, что разговора с руководством клуба пока не было.

- Дмитрий Александрович, остаетесь ли вы в «Динамо-Молодечно» на следующий год?

– У меня контракт до 30 апреля, как я могу сказать? С руководством не было разговора.

- Зарплаты вам и хоккеистам выплатили? С этим нет проблем?

– Руководители стараются выплачивать.

- Интересная формулировка. То есть еще не выплачено?

– Почему не выплачено? Обещали, что погасят все долги. Я думаю, что в ближайшее время.

- Что сейчас с командой?

– У команды тренировки в восстановительном режиме.

- В вашу работу никак не вмешалась эпидемия. Тренируетесь в обычном режиме?

– Да. Ничего не поменялось, – сказал Кравченко.