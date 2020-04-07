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Словенский разыгрывающий Скубе подписал контракт с БГК («Быстрый центр»)
07.04.2020 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Словенский 30-летний разыгрывающий Сташ Скубе подписал контракт с
Соглашение с белорусским клубом рассчитано на два года, сообщает
Напомним, накануне гандболист
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Словенский 30-летний разыгрывающий Сташ Скубе подписал контракт с БГК имени Мешкова.
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