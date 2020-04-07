Словенский разыгрывающий Скубе подписал контракт с БГК («Быстрый центр»)

Источник материала: Tribuna.com

Словенский 30-летний разыгрывающий Сташ Скубе подписал контракт с БГК имени Мешкова.

Соглашение с белорусским клубом рассчитано на два года, сообщает «Быстрый центр» со ссылкой на словенское издание Delo.

Напомним, накануне гандболист сообщил о том, что покинет клуб из Скопье по окончании сезона. Ожидается, что на следующей неделе Скубе объявит название клуба, где он продолжит карьеру.