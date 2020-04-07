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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Мюллер остается в "Баварии" Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с "Баварией". Как сообщает пресс-служба немецкой команды, теперь соглашение игрока будет действовать до 30 июня 2023 года....

Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с "Баварией". Как сообщает пресс-служба немецкой команды, теперь соглашение игрока будет действовать до 30 июня 2023 года. Мюллер - воспитанник системы "красных". Он выступает за основу мюнхенского клуба с 2007 года. В составе "Баварии" Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по пять раз – Кубок и Суперкубок страны. В 2013 году он стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. В этом сезоне 30-летний форвард провел за "Баварию" 25 матчей в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 16 голевых передач.