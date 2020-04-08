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Светлана Кузнецова: «Люди сидят на диване и такие: «Эта сука Кузнецова задницей не пошевелила». Может, эта сука встала не с той ноги?»
08.04.2020 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратная чемпионка «Шлемов»
«Мы выбирали, поехать в Штаты или Испанию, потому что остаться России было не вариант. Там не было условий, и люди слишком негативные. Я бы там ничего не добилась, потому что я очень чувствительная, и когда со мной общаются жестко, я закрываюсь. Сейчас уже нет, потому что я старше и увереннее в себе».
О том, что теннис – это больше, чем работа
«Только сейчас я понимаю, что никому ничем не обязана. Не могу сказать, что я играю только для себя, – я играю для поклонников, для своих родителей. Вчера вечером мой фитнес-тренер спросил меня, думала ли я когда-нибудь, что бы со мной было, если бы я не играла в теннис. И я поняла, что мне очень повезло, что у меня никогда в жизни не было такой мысли.
Теннис дал мне развитие, знания, личностный рост. В этом для меня главная ценность тенниса: не в титулах, не в деньгах, а в том, насколько хорошо я узнала себя, как я преодолеваю трудности, сколько сложных периодов я пережила и кем в результате стала. И речь не только о теннисе, а обо всем сразу: о личной жизни, о жизни в разъездах, о финансовой грамотности, о дружбе. Это все части одного лего. Лего обычного человека состоит из, не знаю, двух тысяч деталей. Может, одной. Лего теннисиста – мое – 50 тысяч.
А люди этого не понимают – те, которые, сидя на диване, переключают каналы и такие: «Эта сука Кузнецова задницей своей не пошевелила сегодня». Так, может, эта сука Кузнецова сегодня встала не с той ноги? Вообще-то это нормально. Посмотрите на
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Светлана Кузнецова: «Люди сидят на диване и такие: «Эта сука Кузнецова задницей не пошевелила». Может, эта сука встала не с той ноги?»
Двукратная чемпионка «Шлемов» Светлана Кузнецова рассказала, почему в детстве уехала тренироваться в Испанию.«Мы выбирали, поехать в Штаты или Испанию, потому что...
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