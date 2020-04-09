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«Ислочь», «Шахтер» и брестское «Динамо» самые старые команды чемпионата, «Энергетик-БГУ» – самая молодая

09.04.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средний возраст стартового состава «Энергетика-БГУ» после 3-х туров – 23 года и 1 месяц. Это самая молодая команда высшей лиги.

Самый возрастной состав выходил за «Ислочь» – 29 лет 6 месяцев. Далее идут «Шахтер» – 28 лет 7 месяцев и брестское «Динамо» – 28 лет.

Средний возраст стартовых составов чемпионата Беларуси-2020 – 26 лет 9 месяцев.

«Ислочь», «Шахтер» и брестское «Динамо» самые старые команды чемпионата, «Энергетик-БГУ» – самая молодая

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Средний возраст стартового состава «Энергетика-БГУ» после 3-х туров – 23 года и 1 месяц.
 
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