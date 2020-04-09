|
«Ислочь», «Шахтер» и брестское «Динамо» самые старые команды чемпионата, «Энергетик-БГУ» – самая молодая
09.04.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средний возраст стартового состава «Энергетика-БГУ» после 3-х туров – 23 года и 1 месяц. Это самая молодая команда высшей лиги.
Самый возрастной состав выходил за «Ислочь» – 29 лет 6 месяцев. Далее идут «Шахтер» – 28 лет 7 месяцев и брестское «Динамо» – 28 лет.
Средний возраст стартовых составов чемпионата Беларуси-2020 – 26 лет 9 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ислочь», «Шахтер» и брестское «Динамо» самые старые команды чемпионата, «Энергетик-БГУ» – самая молодая
Средний возраст стартового состава «Энергетика-БГУ» после 3-х туров – 23 года и 1 месяц.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)