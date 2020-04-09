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Дмитрий Селюк: «Я даю «Слуцку» ребят бесплатно, грубо говоря, они играют за тарелку борща»
09.04.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный агент Дмитрий Селюк в интервью Tribuna.com рассказал о сотрудничестве со «Слуцком».
Многие африканские футболисты пришли в клуб после рекомендаций Дмитрия.
«Все началось в 2015-м, когда «Слуцк» шел на последнем месте. Тогда начали общаться, укрепил команду Куасси Куаджой, Якуба Бамбой и Сененом Себаи. Сказал, что с ними не вылетят. Так и получилось. Сотрудничество принесло результат. Тем более я даю ребят бесплатно, грубо говоря, они играют за тарелку борща», – сказал Селюк.
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Известный агент Дмитрий Селюк в интервью Tribuna.com рассказал о сотрудничестве со «Слуцком».
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