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Дмитрий Селюк: «Я даю «Слуцку» ребят бесплатно, грубо говоря, они играют за тарелку борща»

09.04.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью Tribuna.com рассказал о сотрудничестве со «Слуцком».

Многие африканские футболисты пришли в клуб после рекомендаций Дмитрия.

«Все началось в 2015-м, когда «Слуцк» шел на последнем месте. Тогда начали общаться, укрепил команду Куасси Куаджой, Якуба Бамбой и Сененом Себаи. Сказал, что с ними не вылетят. Так и получилось. Сотрудничество принесло результат. Тем более я даю ребят бесплатно, грубо говоря, они играют за тарелку борща», – сказал Селюк.

«Решение Лукашенко абсолютно правильное». Агент Селюк – о ЧБ во время пандемии, честности «Слуцка» и африканцах, играющих за борщ

 
 
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Известный агент Дмитрий Селюк в интервью Tribuna.com рассказал о сотрудничестве со «Слуцком».
 
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