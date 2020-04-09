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Беларусь осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА, Грузия – 91-я
09.04.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
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38. Россия – 1470...
68. Северная Македония – 1347
83. Габон – 1297
84. Бенин – 1295
85. Узбекистан – 1286
86. Гаити – 1285
87.
88. Замбия – 1279
91. Грузия – 1267
115. Косово – 1174
Полностью рейтинг можно изучить
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
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