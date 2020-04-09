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Беларусь осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА, Грузия – 91-я

09.04.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная России осталась на 38-м месте с 1470 очками.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

1. Бельгия – 1765 очков

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622…

24. Украина – 1537

...

38. Россия – 1470...

68. Северная Македония – 1347

83. Габон – 1297

84. Бенин – 1295

85. Узбекистан – 1286

86. Гаити – 1285

87. Беларусь – 1283

88. Замбия – 1279

91. Грузия – 1267

115. Косово – 1174

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

 
 
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
 
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