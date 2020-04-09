Виталий Кутузов: «Рецессию БАТЭ ожидал. Перезагрузка у них была с точки зрения маркетинга, но нужна перезагрузка более глобальная»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением об игре БАТЭ .

– Рецессию БАТЭ я ожидал, я ее видел. Видел давно. Для меня было ожидаемо, что может такое произойти, но не ожидал, что настолько серьезно и глобально, конечно. Потому что рецессия такая, скажем так, в секунду.

Но она напрашивалась, и она уже не вчера началась, и она идет, двигается, двигается, двигается. И пока что я не вижу, за счет чего можно из этой ситуации выбраться. Отсюда другие подтянулись, им стало легче. Такого ярко выраженного лидера нет.

- Почему так БАТЭ плохо стартовал? Что не получается у Кирилла Альшевского . Почему так играет команда?

– Наверное, дело не в Кирилле. Клубный механизм достаточно сложный. Кирилл лишь пришел в такой непростой, нелегкий момент, в котором нужно обладать какими-то способностями, чтобы что-то перевернуть, что-то сделать грандиозное. Не каждый человек к этому готов, либо ситуация для него нова и нужно какое-то время. Но, я думаю, что тот процесс, который начался в БАТЭ, он начался уже после смерти Анатолия Анатольевича. Рецессия эта продолжается, и, я думаю, что Кирилл – это лишь веха на пути БАТЭ. Но, мне кажется, что там нужны глобальные перемены.

Перезагрузка у них была с точки зрения маркетинга, но нужна перезагрузка более глобальная, – сказал Кутузов специально для инстаграма Tribuna.com .

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