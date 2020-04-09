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Хоккей. Три белоруса в финальном рейтинге драфта НХЛ
09.04.2020 20:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTТри белоруса попали в финальный рейтинг проспектов "Драфта НХЛ - 2020", который был составлен центральным скаутским бюро. Самую высокую позицию занял форвард "Принс-Альберт Райдерз" Илья Усов. У нападающего 108-е место. Одной строчкой ниже расположился Евгений Оксентюк из "Флинт Фай-бердс". На 133-й позиции появился Валентин Демченко из "Бе-Комо", который в предыдущем табеле отсутствовал.
Все белорусы проходят по североамериканскому списку. Усов и Оксентюк претендуют на четвертый раунд, Демченко - на пятый. Драфт НХЛ должен был состояться в Монреале в июне, однако был перенесен на неопределенное время. Возможно, событие пройдет в формате видеоконференции.
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Три белоруса попали в финальный рейтинг проспектов "Драфта НХЛ - 2020", который был составлен центральным скаутским бюро. Самую высокую позицию занял форвард...
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