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Украинский боксер Усик: «Лукашенко — мужик с огроменными стальными яйцами»
09.04.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский боксер
«Из президентов мне нравится
Президенты являются президентами. Я вообще не восторгаюсь ими. Не говорю, какой он крутой президент. Другими людьми восхищаюсь. Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел ссылки, был гонимым советской властью, сколько он пострадал и скольких людей спас.
Он хотел учиться в юридическом, но что-то внутри него говорило, что это не будет полезно, ты не будешь полезным людям. У него есть замечательная книга — «Я полюбил страдание». Я ее прочитал раза четыре. Там все просто до слез: как его жена умерла от холеры, как он жил в большой квартире, как жил в халупке, когда его гнали. Восхищаюсь чуть другими людьми», — рассказал Усик в интервью
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Украинский боксер Александр Усик рассказал об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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