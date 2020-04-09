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Украинский боксер Усик: «Лукашенко — мужик с огроменными стальными яйцами»

09.04.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский боксер Александр Усик рассказал об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Из президентов мне нравится Александр Лукашенко. Не знаю почему. Он принимает правильные решения. С яйцами мужик. Не потому, что президент. Он мужик с огроменными стальными яйцами. То, как он принимает решения, мне импонирует.

Президенты являются президентами. Я вообще не восторгаюсь ими. Не говорю, какой он крутой президент. Другими людьми восхищаюсь. Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел ссылки, был гонимым советской властью, сколько он пострадал и скольких людей спас.

Он хотел учиться в юридическом, но что-то внутри него говорило, что это не будет полезно, ты не будешь полезным людям. У него есть замечательная книга — «Я полюбил страдание». Я ее прочитал раза четыре. Там все просто до слез: как его жена умерла от холеры, как он жил в большой квартире, как жил в халупке, когда его гнали. Восхищаюсь чуть другими людьми», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу «Эхо Киева».

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Украинский боксер Александр Усик рассказал об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
 
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