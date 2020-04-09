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Хавбек «Торпедо-БелАЗ» Липе: «Тут получил мяч, 3 секунды – и ты получил в ахилл»

09.04.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бразильский хавбек «Торпедо-БелАЗ» Липе поделился мнением о чемпионате Беларуси

Об отличии белорусского чемпионата от тех, в которых играл раньше

Япония – это вообще хаотичные движения. Это бег по полю. Это просто бег. Беларусь и Украина – это уже футбол. Много борьбы, много тактики. Ты занял неправильную позицию, тактически не так сыграл, и ты проиграл игру. Это особенно важно, когда матчи заканчиваются с разницей в один мяч. 

Что касается Бразилии, там футбол – это искусство, дриблинг, владение мячом. Но в Бразилии у тебя есть 5-10 секунд, чтобы подумать, что делать. А тут ты получил мяч, 3 секунды – и ты получил в ахилл.

О об интересе со стороны бразильских СМИ

Не случись этой ситуации, ничего такого не было бы. С другой стороны, это здорово прежде всего для белорусского чемпионата, о котором в бразильской прессе все говорят. Мне задают вопросы. Никто не знал, что такое Беларусь.

Сообщения от всех бразильских СМИ идут без остановки. Чувствую себя Месси или Неймаром

У нас есть два тренировочных поля и нам не нужно никуда ездить. У нас отличное питание, у нас все вообще отлично. В Бразилии, несмотря на высокий уровень футбола, хватает команд, которые испытывают трудности. И все они хотят поехать туда, где можно будет тренироваться и играть. А не бороться с этими сложностями.  

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Теги: Минск
 
 
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Бразильский хавбек «Торпедо-БелАЗ» Липе поделился мнением о чемпионате Беларуси Об отличии белорусского чемпионата от тех, в которых играл раньше Япония – это...
 
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Полесская правда
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
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