В среднем матч чемпионата Беларуси на канале «Матч ТВ» собирает аудиторию более 100 тысяч человек (Mediascope)

Источник материала: Tribuna.com

Согласно исследованию TV Index, которое проводит компания Mediascope, средняя аудитория матча чемпионата Беларуси на канале «Матч ТВ» составляет 101,6 тысяч человек.



Самым популярным матчем стал «Ислочь» – «Смолевичи». Его посмотрели 134,8 тысяч человек (рейтинг 0,2%,доля – 0,7%). Далее расположились: «Динамо» Брест – «Славия» – 128,9 тыс (рейтинг – 0,2%), «Слуцк» – «Славия» – 114,8 тыс (рейтинг – 0,2%), « Неман » – «Витебск» – 113,9 (рейтинг – 0,2%).



Самыми низкорейтинговыми стали матчи: – «Рух» – 86,9 тыс (рейтинг – 0,1%), «Шахтер» – « Неман » – 85 тысяч (рейтинг – 0,1%, «Рух» – «Энергетик-БГУ» – 76,2 тыс (рейтинг – 0,1%).



Отметим, что самым рейтинговым матчем весны на «Матч ТВ» стало противостояние «Спартак» – ЦСКА. Оно собрало аудиторию 1,14 млн зрителей (аудитория – 1,7%, доля – 5,5%)



В среднем лучшие матчи РФПЛ собирают аудиторию порядка 700-800 тысяч и рейтинг в районе 1 процента. Матч чемпионата Испании «Реал» Мадирд – «Сельта» собрал аудиторию 308 тысяч человек (рейтинг – 0,4%, доля – 3,2%). Самый рейтинговый матч Лиги чемпионов – «Атлетико» собрал аудиторию 656 тысяч (рейтинг – 0,9%, доля – 6,5%).