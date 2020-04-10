10 апреля в Гродно футболисты «Немана» и «Белшины» откроют программу 4-го тура чемпионата Беларуси

Источник материала: Полымя

На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В 19.00 в Гродно футболисты местного «Немана» встретятся с бобруйской «Белшиной». Три стартовые поединка гродненская команда завершила с разными результатами. Сначала было гостевое поражение от «Ислочи» (0:1), затем домашняя виктория над «Витебском» (2:0), а в прошлом туре — выездная ничья с солигорским «Шахтером» (0:0). Бобруйчане, вернувшиеся в элитный дивизион после небольшого перерыва, пока очков не набрали, потерпев 3 поражения — дома от «Минска» (1:3) и «Городеи» (0:1) и в гостях от жодинского «Торпедо-БелАЗа» (0:1).

Лидер первенства минский «Энергетик-БГУ», имеющий 9 очков из 9 возможных, свой матч 4-го тура проведет 11 апреля в гостях у жодинских торпедовцев. В этот же день «Слуцк» примет на своем поле «Витебск», а минское «Динамо» сыграет на выезде против «Городеи».

Еще 3 встречи проедут 12 апреля: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Смолевичи» — «Шахтер», «Динамо» (Брест) — «Ислочь». В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская «Славия» примет у себя дома брестский «Рух».

Положение команд после трех туров: «Энергетик-БГУ» — 9 очков, «Слуцк», «Ислочь», «Славия», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Минск» — по 6, «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Неман» — по 4, БАТЭ, «Рух», «Динамо» (Минск), «Городея» — по 3, «Смолевичи» — 1, «Белшина» — 0.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.

Источник: БелТА