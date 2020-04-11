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Мартинович о Месси и Роналду: «С менее рейтинговыми командами «Славия» играет во владение мячом. Тут нам больше подошел бы Лионель»

11.04.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович порассуждал, кого из звезд футбола хотел бы видеть в команде.

– В кубковом матче с БАТЭ фанаты «Славии» зазывали в Мозырь Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но если бы вы могли взять в команду только одного из них, на ком остановили бы выбор?

– Ха, фанаты – молодцы, креативные ребята! Я бы выбрал двоих, но все это из области фантастики. Можно, конечно, помечтать… Роналду и Месси – два великих футболиста.

– Кажется, «Славии» с вашей тягой к контролю мяча подошел бы Месси.

– Зависит от соперника. Если брать наш футбол, который показали в матчах с лидерами прошлогоднего чемпионата – брестским «Динамо» и БАТЭ, то в него хорошо встроился бы Роналду с его мощными рывками вперед и прекрасным завершением.

С менее рейтинговыми командами мы играем во владение мячом. Тут нам больше подошел бы Месси, который легко обыгрывает оппонентов даже на небольшом участке поля, – сказал Мартинович.

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Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович порассуждал, кого из звезд футбола хотел бы видеть в команде.
 
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