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Мартинович о Месси и Роналду: «С менее рейтинговыми командами «Славия» играет во владение мячом. Тут нам больше подошел бы Лионель»
11.04.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович порассуждал, кого из звезд футбола хотел бы видеть в команде.
– В кубковом матче с
– Ха, фанаты – молодцы, креативные ребята! Я бы выбрал двоих, но все это из области фантастики. Можно, конечно, помечтать… Роналду и Месси – два великих футболиста.
– Кажется, «Славии» с вашей тягой к контролю мяча подошел бы Месси.
– Зависит от соперника. Если брать наш футбол, который показали в матчах с лидерами прошлогоднего чемпионата – брестским
С менее рейтинговыми командами мы играем во владение мячом. Тут нам больше подошел бы Месси, который легко обыгрывает оппонентов даже на небольшом участке поля, – сказал Мартинович.
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Мартинович о Месси и Роналду: «С менее рейтинговыми командами «Славия» играет во владение мячом. Тут нам больше подошел бы Лионель»
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович порассуждал, кого из звезд футбола хотел бы видеть в команде.
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