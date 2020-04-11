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Алексей Шевченко: «В минском «Динамо» по традиции собирают команду за два часа до вбрасывания в первом матче, чтобы заполнить протокол»
11.04.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил трансферную политику минского
«Нападающий «Слована» с труднопроизносимым именем Йиндржих Абдул будет выступать в
Но это чемпионат Словакии, статистика в этом турнире не говорит вообще ни о чем. В России он вполне может и не доработать до конца сезона, уже были такие примеры. Ясно, что никто из больших клубов не возьмет его к себе. И пусть Абдул интригует, но можно примерно понять, где он окажется: «Северсталь», «Амур»,
Специально посмотрел, кто становился самым результативным игроком словацкого турнира в последние годы и был ли к ним интерес из нашей лиги. Ответ – никогда. В 2017 году Ладислав Надь уже вернулся из КХЛ. Йозеф Штумпел в 2014 году уже тоже был на сходе и за плечами у него была отличная карьера, а в 2013 году больше всех очков в чемпионате Словакии набрал Жигмунд Палффи. Это кое-что говорит и о перспективах Абдула. Он должен забыть про 62 очка в сезоне», – сказал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «В минском «Динамо» по традиции собирают команду за два часа до вбрасывания в первом матче, чтобы заполнить протокол»
Российский журналист Алексей Шевченко оценил трансферную политику минского «Динамо».
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