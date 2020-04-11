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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года
11.04.2020 15:22 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЧемпионат мира по легкой атлетике в американском Орегоне пройдет с 15 по 24 июля 2022 года. Изначально планетарный форум должен был состояться в августе будущего сезона. Но турнир было решено отложить из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации утвердил новые сроки после согласования с оргкомитетами двух других крупных состязаний - Игр Содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. Эти форумы также состоятся летом 2022. Такое расписание позволит спортсменам участвовать во всех трех стартах.
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Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Орегоне пройдет с 15 по 24 июля 2022 года. Изначально планетарный форум должен был состояться в августе будущего...
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