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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Орегоне пройдет с 15 по 24 июля 2022 года. Изначально планетарный форум должен был состояться в августе будущего...

Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Орегоне пройдет с 15 по 24 июля 2022 года. Изначально планетарный форум должен был состояться в августе будущего сезона. Но турнир было решено отложить из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации утвердил новые сроки после согласования с оргкомитетами двух других крупных состязаний - Игр Содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. Эти форумы также состоятся летом 2022. Такое расписание позволит спортсменам участвовать во всех трех стартах.