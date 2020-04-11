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Николай Ходасевич: «Кажется, так плохо БАТЭ не было никогда. Игроки пока что не понимают, какой футбол от них требует тренерский штаб»
11.04.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Кажется, так плохо БАТЭ не было никогда.
Метаморфоза случилась не вдруг и не сегодня, а наметилась несколько лет назад. Возможно, в сезоне 2017 года, когда БАТЭ и минское
Факт в том, что БАТЭ действительно в какой‑то момент перестал считаться безоговорочным фаворитом чемпионата и отдельных матчей, а как следствие, утратил важнейший психологический запас прочности в сражениях с середняками и аутсайдерами. Раньше боялись и уступали, сегодня не боятся и с наслаждением отбирают очки.
Думается, как минимум одну проблему борисовчан сегодня мы знаем наверняка, отталкиваясь
Добавим сюда удивительный фон эмоциональной усталости на старте сезона и приправим постное блюдо почему‑то неожиданной для вице‑чемпиона мотивацией соперников. Полный весенний букет игровых и ментальных проблем, с которым
БАТЭ обыграет «Минск»? Здесь дают коэффициент почти 2!
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Николай Ходасевич: «Кажется, так плохо БАТЭ не было никогда. Игроки пока что не понимают, какой футбол от них требует тренерский штаб»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах БАТЭ.
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