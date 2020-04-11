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Николай Ходасевич: «Кажется, так плохо ­БАТЭ не было никогда. Игроки пока что не понимают, какой футбол от них требует тренерский штаб»

11.04.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах БАТЭ.

«Кажется, так плохо ­БАТЭ не было никогда.

Метаморфоза случилась не вдруг и не сегодня, а наметилась несколько лет назад. Возможно, в сезоне 2017 года, когда ­БАТЭ и минское «Динамо» на финиш приехали с одинаковым количеством очков, но титул остался у борисовчан по дополнительным показателям. Может быть, тому виной прошлый сезон — впервые чемпионом стало брестское «Динамо».

Факт в том, что ­БАТЭ действительно в какой‑то момент перестал считаться безоговорочным фаворитом чемпионата и отдельных матчей, а как следствие, утратил важнейший психологический запас прочности в сражениях с середняками и аутсайдерами. Раньше боялись и уступали, сегодня не боятся и с наслаждением отбирают очки.

Думается, как минимум одну проблему борисовчан сегодня мы знаем наверняка, отталкиваясь от слов наставника и личных визуальных наблюдений. Предполагаю, что игроки пока что не понимают, какой футбол от них требует тренерский штаб. А если так, то и не могут реализовать задуманное на поле.

Добавим сюда удивительный фон эмоциональной усталости на старте сезона и приправим постное блюдо почему‑то неожиданной для вице‑чемпиона мотивацией соперников. Полный весенний букет игровых и ментальных проблем, с которым Альшевскому и предстоит разобраться в краткие сроки», – написал Ходасевич.

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Теги: Минск
 
 
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