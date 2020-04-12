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Фанаты БАТЭ организовали сбор денег для приобретения средств защиты для медиков борисовских медучреждений

12.04.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Фанаты БАТЭ организовали сбор средств для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.

«Сбор на средства защиты для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.

Этот проект направлен на сбор средств для приобретения масок, респираторов, очков, халатов для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.

Также прорабатывается возможность организации обедов для сотрудников инфекционной больницы.

Мы, болельщики ФК БАТЭ, не можем оставаться в стороне от проблемы и просим оказать максимально возможную помощь борисовским медработникам — тем, кто сейчас находится на передовой!

Все неизрасходованные средства будут направлены на другие благотворительные проекты для медицинских учреждений.

Давайте вместе делать добрые дела — и вместе выходить из непростой ситуации!» – говорится в сообщении.

Реквизиты для зачисления денежных средств можно найти здесь.

 
 
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Фанаты БАТЭ организовали сбор средств для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.
 
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