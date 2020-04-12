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Фанаты БАТЭ организовали сбор денег для приобретения средств защиты для медиков борисовских медучреждений
12.04.2020 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты БАТЭ организовали сбор средств для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.
«Сбор на средства защиты для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.
Этот проект направлен на сбор средств для приобретения масок, респираторов, очков, халатов для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.
Также прорабатывается возможность организации обедов для сотрудников инфекционной больницы.
Мы, болельщики ФК БАТЭ, не можем оставаться в стороне от проблемы и просим оказать максимально возможную помощь борисовским медработникам — тем, кто сейчас находится на передовой!
Все неизрасходованные средства будут направлены на другие благотворительные проекты для медицинских учреждений.
Давайте вместе делать добрые дела — и вместе выходить из непростой ситуации!» – говорится в сообщении.
Реквизиты для зачисления денежных средств можно найти
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Фанаты БАТЭ организовали сбор денег для приобретения средств защиты для медиков борисовских медучреждений
Фанаты БАТЭ организовали сбор средств для медиков Борисовской центральной районной больницы и Борисовской инфекционной больницы.
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