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«Минск» – БАТЭ. Стасевич, Драгун, Нехайчик сыграют в стартовом составе
12.04.2020 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен стартовый состав БАТЭ на матч 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска».
БАТЭ: Щербицкий, Настич, Филипович, Яблонский, Филипенко, Волков, Драгун, Бага, Стасевич, Нехайчик, Сарока.
Запасные: Чичкан, Кудровец, Березкин, Копитович, Скавыш, Бессмертный, Виллумсон, Милич.
Начало матча в 15.00.
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Стал известен стартовый состав БАТЭ на матч 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска».
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