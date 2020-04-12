|
Альшевский о замене Волкова: «Когда мы пришли в раздевалку, он вел себя адекватно, а потом выясняется, что он не помнит весь тайм. Видимо, сказался удар по голове»
12.04.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу над
– Что понравилось сегодня больше всего в сравнении с игрой в Мозыре?
– Счет.
– А игра?
– Может, прозвучит не совсем правильно, но считаю, что и в матче со «Славией» мы играли достаточно хорошо. Просто те полумоменты, которые мы организовали, мы не смогли реализовать. А те моменты, которые возникали у наших ворот, не всегда были логичны. Сегодня понятно целостность игры была лучше. Потому что поле ровнее, хоть оно и искусственное, но играли мы с позиции движения мяча также. Настаиваю на том, что та игра была тоже достаточно хороша.
– Прокомментируйте две замены в перерыве.
– Обе вынужденные. Саня Филиппович почувствовал болезненные ощущения в пятке после стыка. Как ему показалось, искусственное поле это усугубило. Что касается Захара Волкоква, то когда мы пришли в раздевалку, он вел себя адекватно, а потом выясняется, что он не помнит весь тайм. Видимо, тот удар, который пришелся по голове, сказался. Пришлось менять, – сказал Альшевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альшевский о замене Волкова: «Когда мы пришли в раздевалку, он вел себя адекватно, а потом выясняется, что он не помнит весь тайм. Видимо, сказался удар по голове»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу над «Минском» (3:0) в матче четвертого тура, передает корреспондент Tribuna.com.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)